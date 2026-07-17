(ANSA) - ROMA, 17 LUG - A Marzamemi (Siracusa) una tartaruga si è disorientata sulla spiaggia di uno stabilimento balneare, tra sdraio e ombrelloni. Ci è voluto tutto l'impegno del custode dello stabilimento e dei volontari del Wwf per farla tornare in mare (senza aver deposto le uova). Lo rende noto il Wwf con un comunicato.

Secondo l'organizzazione ambientalista, proseguono le nidificazioni di tartarughe marine sulle coste italiane, con le spiagge siciliane ancora una volta in cima alle preferenze di questi rettili marini: ad oggi sono 80 i nidi di tartaruga marina messi in sicurezza e seguiti dal network dei volontari Wwf in Sicilia.

Continua anche il monitoraggio delle spiagge, alla ricerca delle inconfondibili tracce di nuove nidificazioni.

Due trasmettitori Gps sono stati posizionati sul carapace di altrettante tartarughe marine che erano emerse per deporre le uova in Sicilia, nel siracusano. Con la tartaruga taggata lo scorso anno nel ragusano, salgono a tre gli individui di Caretta caretta dei quali i ricercatori Wwf sono in grado di seguire la rotta, grazie al progetto europeo Life Adapt. (ANSA).



