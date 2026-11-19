(ANSA) - ROMA, 19 NOV - RenewRome e i suoi azionisti - Acea Ambiente, Suez Italy, Kanadevia Inova, Vianini Lavori e Rmb - hanno perfezionato un project financing green a lungo termine, del valore complessivo poco superiore a un miliardo di euro (1,058 miliardi), destinato alla realizzazione e alla gestione del nuovo Termovalorizzatore di Roma, nell'area di Santa Palomba. L'operazione prevede un finanziamento della durata di 19,5 anni, nell'ambito di una concessione con Roma Capitale di circa 33 anni.

Lo rende noto Renewrome con un comunicato in cui si spiega che il nuovo impianto, progettato secondo le migliori tecnologie disponibili, avrà una capacità di trattamento di circa 600.000 tonnellate di rifiuti urbani all'anno e consentirà di recuperare energia dai residui non ulteriormente valorizzabili attraverso il riciclo. Il termovalorizzatore prevede una produzione di 530 GWh di energia elettrica netta, equivalente al fabbisogno di circa 200.000 famiglie.

"Il successo del finanziamento, reso possibile dalla fiducia di Sace e di 17 primari istituti finanziari nazionali e internazionali, conferma la solidità del progetto e il suo valore strategico per il territorio - commenta l'ad di RenewRome, Barbara Maccioni - Siamo orgogliosi di contribuire, insieme ai nostri azionisti e a Roma Capitale, alla realizzazione di un'infrastruttura moderna e sostenibile, che permetterà di rafforzare l'autonomia impiantistica della città, valorizzare i rifiuti non riciclabili e produrre energia, con benefici concreti per l'ambiente e per i cittadini. È un passo decisivo verso un modello di gestione dei rifiuti più efficiente e circolare".

Il finanziamento è stato strutturato con il supporto di Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione Imi Corporate & Investment Banking, in qualità di Advisor Finanziario, e di Legance, in qualità di Advisor Legale. L'operazione è configurata come Green Loan e beneficia di una garanzia Archimede rilasciata da Sace sul debito a lungo termine del progetto. Il finanziamento è stato inizialmente sottoscritto da Bbva, Cassa Depositi e Prestiti, Intesa Sanpaolo, Mufg Bank, Societe Generale e UniCredit. (ANSA).



