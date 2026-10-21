(ANSA) - ROMA, 21 OTT - A settembre 2026 il fabbisogno elettrico nazionale ha raggiunto 27,8 TWh, in aumento del 6,5% rispetto allo stesso mese del 2025: si tratta del valore più elevato registrato a settembre dal 2014. Prosegue così la crescita della domanda elettrica, ininterrotta da settembre 2025. Sul risultato ha inciso anche una temperatura superiore di 2 gradi centigradi rispetto a settembre dello scorso anno.

A settembre la produzione da fonti rinnovabili è stata pari a 10,9 TWh, coprendo il 39,4% del fabbisogno elettrico nazionale.

Nei primi nove mesi del 2026 la domanda elettrica è cresciuta di circa 12 TWh (+5,2%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. (ANSA).



