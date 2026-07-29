(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Terna chiude i risultati del primo semestre con un utile netto di gruppo a 591,2 milioni di euro, +0,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I ricavi salgono dell'11,6% a 2,113 miliardi, +7,9% l'Ebitda a 1,467 miliardi. La società "ha accelerato gli investimenti (+19,8% gli investimenti a 1,581 miliardi) a favore della decarbonizzazione, dell'indipendenza energetica e della competitività del Paese": "I risultati del primo semestre - commenta l'ad, Pasqualino Monti - ribadiscono la solidità di Terna e la capacità del gruppo di generare valore per il Paese attraverso investimenti, innovazione e competenze distintive, a conferma del nostro ruolo fondamentale di abilitatori della trasformazione energetica e digitale del sistema elettrico. Sono risultati che nascono dall'impegno e dalla professionalità delle nostre persone, il patrimonio più prezioso dell'azienda. In un contesto energetico e tecnologico in rapida evoluzione, continuiamo a investire con determinazione in infrastrutture che consentiranno all'Italia di affrontare con successo le sfide dei prossimi decenni. Stiamo realizzando una rete elettrica sempre più moderna, resiliente e digitale, capace di integrare quote crescenti di energia rinnovabile. In questo modo potremo favorire la riduzione del costo delle bollette per famiglie e imprese, sostenere l'elettrificazione dei consumi e garantire sicurezza, qualità ed efficienza del servizio di trasmissione, supportando l'indipendenza energetica, la crescita e la competitività del sistema economico del Paese".

Nel semestre - indica l'azienda - circa il 43% del fabbisogno totale di energia elettrica è stato coperto da fonti rinnovabili. La richiesta di energia elettrica è stata in aumento rispetto al 2025 (+2,5%).

Al 30 giugno 2026 la capacità installata di tipo eolico e fotovoltaico in Italia ha raggiunto i 60,5 GW, a fronte di un obiettivo al 2030 delineato dal Pniec pari a circa 107 GW.

(ANSA).



