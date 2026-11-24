(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Si è conclusa oggi la seconda asta del Macse per l'anno 2029, il Meccanismo di Approvvigionamento di Capacità di Stoccaggio Elettrico gestito da Terna, la società guidata da Pasqualino Monti. Sono stati assegnati 16 GWh di capacità di accumulo, nel Sud e nelle isole, pari al 100% del fabbisogno richiesto, con un prezzo medio ponderato di aggiudicazione pari a 11.382 euro/MWh-anno, al di sotto del premio di riserva (27.000 euro/MWh-anno) e inferiore del 12% rispetto al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta Macse per l'anno precedente. All'asta sono stati qualificati circa 67 GWh di nuove iniziative; di queste, circa 43 GWh sono stati offerti nella procedura.

L'asta - che ha riguardato le batterie agli ioni di litio - si è svolta in quattro aree: Centro Sud, Sud e Calabria, Sicilia e Sardegna. Per ciascuna area, Terna ha definito i contingenti minimi e massimi da approvvigionare.

I 16 GWh selezionati sono così distribuiti: 2,8 GWh al Centro Sud, 9,6 GWh nelle aree Sud e Calabria, 3 GWh in Sicilia e circa 0,5 GWh in Sardegna. Nel dettaglio, i prezzi medi di aggiudicazione sono stati pari a 10.716 euro/MWh-anno per il Centro Sud, 11.575 euro/MWh-anno per Sud e Calabria, 11.467 euro/MWh-anno per la Sicilia e 10.925 euro/MWh-anno per la Sardegna.

Il fabbisogno approvvigionato tramite l'asta di oggi è stato approvato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. La metodologia per l'identificazione del fabbisogno prevede la definizione di quantità tali per cui il costo marginale dei nuovi accumuli sia inferiore al beneficio associato alla riduzione di costo della generazione a gas.

L'entrata in esercizio degli impianti contrattualizzati nella seconda asta del Macse è attesa nel 2029. (ANSA).



