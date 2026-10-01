(ANSA) - BUENOS AIRES, 01 OTT - La compagnia francese del settore dell'energia TotalEnergies ha annunciato un progetto di investimento da quasi 10 miliardi di dollari in Argentina per espandere le proprie attività offshore in Terra del Fuoco e nel giacimento di Vaca Muerta, nella provincia patagonica di Neuquén.

Lo riferisce oggi una nota del governo di Buenos Aires citando le dichiarazioni del ceo Patrick Pouyanné nel suo intervento al business forum 'Argentina Week' in corso di svolgimento a Parigi.

"TotalEnergies è presente in Argentina da circa 50 anni, un periodo durante il quale il Paese ha dimostrato molte volte le sue capacità di superare molteplici difficoltà e noi siamo stati presenti sia nei momenti migliori che in quelli difficili.

L'introduzione di un Regime Speciale per gli Investimenti (Rigi) che ci consente di rimpatriare i dividendi rappresenta una condizione propizia di cui intendiamo approfittare ed è per questo che oggi sono lieto di annunciare che abbiamo in programma investimenti per quasi 10 miliardi di dollari su due progetti in particolare", ha affermato Pouyanné.

"Il primo è un progetto offshore piuttosto innovatore su pozzi sottomarini elettrici in Terra del Fuoco per il quale stimiamo un investimento di 1,5 miliardi, mentre un secondo progetto riguarda l'espansione della produzione di gas e petrolio a Vaca Muerta con investimenti stimati in oltre 5 miliardi di dollari", ha aggiunto. (ANSA).



