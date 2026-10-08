(ANSA) - MILANO, 08 OTT - Trafigura apre alla revisione degli accordi commerciali per dare più autonomia a Ludoil nella vendita dei prodotti dell'Isab di Priolo.

"Stiamo discutendo con Ludoil una revisione delle condizioni commerciali che, tra le altre concessioni, consentirebbe a Ludoil di commercializzare autonomamente, senza il coinvolgimento di Trafigura, una quota aggiuntiva della produzione della raffineria. Auspichiamo di raggiungere presto un accordo sulle nuove condizioni", dice all'ANSA un portavoce di Trafigura precisando che "Isab rappresenta un asset di autentica rilevanza strategica, con il potenziale per ridurre la dipendenza dell'Italia dalle importazioni di carburanti e rafforzare l'approvvigionamento nazionale. Confermiamo il nostro pieno sostegno affinché la raffineria possa raggiungere questo obiettivo".

La multinazionale attiva nel commercio di materie prime "accoglie con favore l'ingresso di Ludoil quale nuovo proprietario della raffineria Isab. In qualità di fornitore e acquirente dei prodotti della raffineria dal 2023, siamo orgogliosi del sostegno che abbiamo assicurato a questo asset strategico, anche durante il processo di ristrutturazione finanziaria, conclusosi positivamente all'inizio di quest'anno.

Confermiamo il nostro impegno a continuare a operare come partner commerciale costruttivo della raffineria e ad assolvere alle nostre responsabilità nei confronti della sicurezza energetica italiana. Ciò comprende il pieno rispetto delle disposizioni del decreto Golden Power, volte a garantire che le raffinerie mantengano livelli adeguati di approvvigionamento e stoccaggio, a tutela della sicurezza nazionale delle forniture di carburante". (ANSA).



