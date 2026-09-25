(ANSA) - TRENTO, 25 SET - È stato inaugurato oggi a Serravalle di Ala (Trento) il nuovo polo industriale e tecnologico di Ufi Hydrogen Spa, società italiana del Gruppo Ufi Filters dedicata allo sviluppo e all'industrializzazione delle tecnologie Mea (Membrane Electrode Assembly), componente strategico per l'elettrolisi, le fuel cell e le nuove applicazioni dell'elettrochimica. Costituita nel 2023 a valle di un percorso di ricerca e sviluppo avviato nel 2017 all'interno dell'Ufi Innovation Center, Ufi Hydrogen porta oggi a piena dimensione industriale una tecnologia nata dalla ricerca e orientata al mercato.

Il sito di Serravalle si estende su 14.000 m² complessivi, di cui 6.000 m² coperti, e riunisce nello stesso polo ricerca e sviluppo, testing, prototipazione, industrializzazione, produzione e showroom tecnologico. Già operativo dal primo trimestre 2025, rappresenta il centro industriale di Ufi Hydrogen in Europa. Il piano di sviluppo prevede investimenti nell'ordine di 50 milioni di euro entro il 2029 e una crescita progressiva dell'organico verso circa 100 posti di lavoro sul territorio.

Secondo Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy: "L'inaugurazione di questo impianto non rappresenta soltanto l'apertura di un nuovo sito industriale, ma dimostra la capacità della filiera italiana dell'idrogeno di trasformare investimenti e innovazione in realtà produttive concrete.

L'idrogeno può svolgere un ruolo importante per la sicurezza energetica e per la decarbonizzazione dei settori industriali più difficili da riconvertire".

Per Tommaso Foti, ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione, "L'inaugurazione del nuovo stabilimento di UFI Hydrogen rappresenta un momento importante per il Trentino e per il futuro della filiera italiana dell'idrogeno. Un investimento che genera anche occupazione qualificata, valorizza le competenze e contribuisce a riportare in Italia professionalità altamente specializzate". (ANSA).



