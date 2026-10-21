(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Nel mese di settembre i prezzi medi al consumo dei carburanti rispetto ad agosto si sono attestati a 2,102 euro/litro per la benzina (+10,1 centesimi), e a 2,248 euro/litro per il gasolio (+14,7 centesimi), che però sconta la progressiva riduzione del taglio delle accise. Lo scrive l'Unem, l'associazione dei petrolieri, in un comunicato.

Nonostante queste tensioni, i prezzi industriali italiani (al netto delle tasse) sia di benzina che gasolio hanno confermato un delta negativo rispetto alla media dell'area euro pari a 5 centesimi euro/litro. (ANSA).



