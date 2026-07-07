(ANSA) - BAGNO A RIPOLI (FIRENZE), 07 LUG - Via il cemento, al suo posto piante e alberi. A Bagno a Ripoli (Firenze) diventa obbligatorio il depaving, la rimozione di asfalto e cemento per creare aree verdi. La decisione della giunta guidata dal sindaco Francesco Pignotti sarà inserita nella norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici comunali e varrà sia per i privati che per gli interventi pubblici.

Per quanto riguarda i privati, spiega il Comune, in caso di interventi sistematici significativi su edifici e tessuti urbani che riguardano anche sistemazioni esterne, saranno chiamati a rimuovere tutte le pavimentazioni incongrue o inutili, e ripristinare il suolo naturale. Stesso obbligo di depaving anche per gli interventi realizzati dal pubblico: in ogni progetto pubblico dovrà essere effettuato un bilancio delle pavimentazioni, quelle superflue dovranno essere rimosse e il suolo dovrà essere rinaturalizzato.

"Il provvedimento passerà al vaglio del Consiglio comunale a fine mese, il nostro obiettivo è renderlo operativo entro fine anno - spiega il sindaco -. Eliminare l'asfalto a vantaggio del verde e nuovi alberi significa contrastare le isole di calore, migliorare l'ambiente e la qualità della vita delle persone. Un cambio di prospettiva radicale e non rimandabile, che risponde alle criticità dell'epoca in cui viviamo, a partire dal cambiamento climatico". Per quanto riguarda gli interventi pubblici, gli uffici comunali stanno effettuando i sopralluoghi per individuare le prime aree su cui intervenire con azioni di depaving. Primo obiettivo le scuole, e in particolare il piazzale pavimentato della scuola media Redi di Ponte a Niccheri: saranno eliminati oltre 300 metri quadrati di asfalto e al loro posto sarà creata un'area verde con nuove piante. Il Comune ha anche previsto strumenti per agevolare l'installazione di impianti fotovoltaici sia in copertura che a terra e ha deciso di innalzare da 6 a 10 i kW il limite di consumo di energia sul posto. Previsti inoltre strumenti per agevolare le attività agricole. (ANSA).



