(ANSA) - HANOI, 13 OTT - L'Italia investe 80 milioni di euro nella transizione energetica del Vietnam con il finanziamento del progetto Bac Ai, il primo sistema di accumulo idroelettrico del paese asiatico.

Il 9 ottobre si è tenuta a Roma la cerimonia di firma dell'accordo di finanziamento da circa 80 milioni di euro a favore di Vietnam Electricity (EVN), a valere sulle risorse del Fondo italiano per il Clima, gestito da Cassa Depositi e Prestiti per conto del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica. Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di pompaggio idroelettrico con una capacità installata di 1.200 MW, che consentirà di immagazzinare energia elettrica su larga scala, favorendo l'integrazione delle fonti rinnovabili, rafforzando la sicurezza del sistema energetico e contribuendo alla riduzione delle emissioni di gas serra.

L'intervento si inserisce nel più ampio impegno italiano nell'ambito della Just Energy Transition Partnership (JETP), il partenariato internazionale a supporto della transizione energetica del Vietnam, al quale l'Italia contribuisce con 500 milioni di euro, attraverso il Fondo Italiano per il Clima e le risorse proprie di CDP.

Il progetto rientra inoltre nel programma Global Gateway dell'Unione europea, la strategia di investimento infrastrutturale con cui Bruxelles intende rafforzare le proprie partnership strategiche in Asia e nel resto del mondo. (ANSA).



