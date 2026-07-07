(ANSA) - ROMA, 07 LUG - "La sicurezza energetica non può diventare una giustificazione permanente per il consolidarsi di nuove infrastrutture fossili. La fase emergenziale che ha seguito la crisi del gas non può trasformarsi ancora in un regime ordinario di deroga e compressioni delle garanzie ambientali. Riteniamo che ogni proroga o nuova autorizzazione relativa ai rigassificatori dovrebbe essere subordinata a una verifica rigorosa del fabbisogno reale di gas". Così Silvia Lazzari, rappresentante di Wwf Italia, in audizione in commissione Bilancio alla Camera riguardo l'introduzione di un commissario straordinario per gli impianti strategici di approvvigionamento energetico, in particolare per gli impianti di rigassificazione, nell'ambito del decreto legge 107/2026 e in materia di infrastrutture e Pnrr.

Per quanto riguarda la disattivazione del reattore nucleare (Rts-1 Galileo Galilei ndr.) della Marina Militare "riteniamo che sia condivisibile l'esigenza di assicurare una gestione ordinata e sicura delle attività relative ai rifiuti radioattivi. È essenziale che il piano delle attività sia accompagnate da massima trasparenza, vigilanza tecnica e piena garanzia della tutela ambientale". (ANSA).



