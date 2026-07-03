BOLZANO. Il prossimo 6 ottobre compirà 72 anni, ma continua a vincere ai massimi livelli. Michael Prenner, residente a Ora, è tornato protagonista ai Campionati europei per trapiantati disputati dal 21 al 27 giugno ad Arnhem, nei Paesi Bassi. In un'edizione segnata dal caldo estremo, con gare sospese per gli allarmi rosso e arancione, l'altoatesino ha conquistato la medaglia d'oro nella cronometro di ciclismo sui 5 chilometri e, il giorno successivo, l'argento nel singolare di bowling a dieci birilli. «Sono partito bene - racconta - e dopo due chilometri ho visto davanti a me il concorrente che era partito un minuto prima». Un segnale che gli ha fatto capire di essere sulla strada giusta verso un altro successo.



Classe 1954, insegnante in pensione di fisica, matematica e chimica, Prenner è considerato una leggenda dello sport per trapiantati. Ha affrontato tre trapianti di rene: il primo nel luglio del 1985, il secondo nel 2000 e il terzo il giorno di Pasqua del 2022. Nel 1987, proprio il suo nerfrologo, Peter Riegler, che sapeva dell’impegno di Michael in una squadra di cicloamatori, gli parlò dei World Transplant Games, le Olimpiadi riservate agli atleti trapiantati. Decise di partecipare, di misurarsi con sé stesso: si allenò, chiuse decimo alla sua prima gara e da quel giorno non si è più fermato.

Da allora è iniziata una straordinaria sequenza di successi che nemmeno infortuni e problemi di salute sono riusciti a interrompere. Ori, argenti e bronzi con la maglia Azzurra sono arrivati nei più importanti appuntamenti internazionali, fino all'ingresso nella Hall of Fame della Federazione mondiale. Nel 2004 gli è stata conferita la medaglia d'oro per lo sport dell'Alto Adige, nel 2009 il Premio all'Onore e al Merito dei Cavalieri nazionali d'Italia e nel 2010 è entrato nel comitato della Federazione europea dello sport per trapiantati e dializzati.



Nel 2013 ha lasciato il ciclismo agonistico per dedicarsi al bowling, ma l'amore per la bicicletta non si è mai spento: nel 2024 è tornato in sella ai Giochi nazionali dei trapiantati e dei dializzati di Roma, dimostrando di essere ancora competitivo. E la conferma è arrivata pochi giorni fa con l'oro europeo conquistato nella cronometro di Arnhem.

Il segreto della sua straordinaria carriera va cercato nel talento straordinario e nell’allenamento, certo, ma la scintilla che accende l’incredibile forza di volontà di Prenner trova origine nella gratitudine. Proprio così, nella sua voglia di mostrare gratitudine. «Fare parte di una squadra mi piace e ne sono molto orgoglioso, ma ogni volta gareggio soprattutto per i miei donatori», ripete da anni. Ogni gara, ogni podio e ogni vittoria rappresentano il suo modo di dire grazie a chi, con la donazione di un organo, gli ha regalato non solo tre nuove possibilità di vivere, ma anche l'opportunità di trasformare la propria storia in un messaggio di speranza per migliaia di persone.