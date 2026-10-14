BOLZANO. Oltre 330 grammi di hashish, dai quali si sarebbero potute ricavare fino a 4.000 dosi, sono stati sequestrati dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Bolzano nell’abitazione di un giovane del posto, finito agli arresti domiciliari. L’operazione arriva a pochi giorni dal blitz antidroga che aveva portato all’arresto di altre due persone nel quartiere Europa-Novacella.

L’intervento è scattato dopo diversi giorni di monitoraggio. I militari avevano concentrato l’attenzione sul giovane, insospettiti dai suoi frequenti contatti con diversi coetanei della zona. Dopo averlo fermato, i carabinieri hanno deciso di procedere con una perquisizione domiciliare, durante la quale è stata scoperta la sostanza stupefacente.

All’interno dell’abitazione sono stati trovati 330 grammi di hashish, suddivisi anche in tre panetti da 100 grammi ciascuno, insieme a un bilancino di precisione utilizzato per pesare le dosi. Le successive analisi del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti hanno evidenziato un elevato principio attivo. Secondo gli accertamenti, dalla droga sequestrata sarebbe stato possibile ottenere fino a 4.000 dosi medie singole.

Al termine degli accertamenti, il giovane è stato arrestato e posto ai domiciliari. La misura cautelare è stata successivamente confermata dall’autorità giudiziaria durante l’udienza di convalida. Proseguono intanto le attività dei carabinieri di Bolzano contro il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Per l’indagato vale la presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.