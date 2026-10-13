BOLZANO. Tensione e violenza tra tifosi della stessa squadra durante la partita tra Südtirol e Modena, disputata il 12 settembre scorso allo stadio Druso. Il questore di Bolzano, Giuseppe Ferrari, ha emesso due Daspo, della durata rispettivamente di 3 e 6 anni, nei confronti di altrettanti sostenitori emiliani protagonisti di comportamenti pericolosi sugli spalti. I provvedimenti sono arrivati al termine degli accertamenti condotti dalla Divisione Anticrimine della Questura.

Il primo riguarda un tifoso appena maggiorenne, residente nel Modenese, che si trovava nel settore ospiti della tribuna Canazza. Durante alcuni momenti di agitazione, caratterizzati da spintoni e tentativi di mischia, il giovane avrebbe cercato di colpire con un pugno un altro sostenitore del Modena posizionato sui gradoni inferiori. Il colpo non è andato a segno grazie all'intervento di altri tifosi, che sono riusciti a riportare la calma evitando conseguenze più gravi.

Più pesante il provvedimento nei confronti di un 28enne emiliano, raggiunto da un Daspo di sei anni. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l'uomo avrebbe afferrato per il collo un altro spettatore, spingendolo violentemente fino a farlo sbilanciare sulle persone presenti nella gradinata sottostante. Successivamente avrebbe tentato di avvicinarsi con atteggiamento minaccioso a un secondo tifoso, venendo fermato dagli altri presenti.

Per entrambi scatta ora il divieto di accesso alle manifestazioni calcistiche, comprese le partite dei campionati italiani, delle coppe nazionali ed europee, della Nazionale e dell'Under 21. Il provvedimento riguarda anche gli incontri amichevoli e giovanili, con estensione del divieto all'estero. Le due misure sono state predisposte dalla Divisione Anticrimine della Questura di Bolzano.