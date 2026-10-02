BOLZANO. Tre persone denunciate, 204 identificate e circa 20 grammi di hashish sequestrati lungo l’Isarco. È il bilancio dell’operazione «Alto Impatto» svolta ieri, giovedì 1° ottobre, nel capoluogo. Il questore Giuseppe Ferrari ha disposto il potenziamento dei servizi di controllo del territorio, concentrando l’attenzione sulle aree urbane considerate più sensibili sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Il dispositivo ha coinvolto Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia municipale. Durante una verifica mirata sulle sponde del fiume, il cane antidroga delle Fiamme Gialle ha individuato alcune dosi di hashish nascoste tra le siepi. La sostanza è stata sequestrata a carico di ignoti: non è stato identificato il proprietario delle dosi rinvenute nella vegetazione.

Nel corso della giornata è stato denunciato un 31enne marocchino per un tentato furto all’interno di un supermercato di Bolzano. Altre due persone, un 39enne tunisino e un cittadino marocchino, sono state denunciate per non aver rispettato il foglio di via dal Comune. Il servizio ha quindi portato alla contestazione di condotte diverse, dal tentativo di sottrarre merce alla violazione dei provvedimenti di allontanamento.

Complessivamente sono stati controllati anche 12 veicoli. L’attività rientra nelle strategie di prevenzione e contrasto dell’illegalità diffusa e ha affiancato i servizi ordinari nel capoluogo. La presenza congiunta dei diversi corpi ha consentito di svolgere verifiche sul territorio e controlli mirati, con il supporto dell’unità cinofila per la ricerca di sostanze stupefacenti.