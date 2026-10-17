BOLZANO. Aveva nascosto la cocaina sotto il water del bagno riservato alle persone con disabilità della stazione ferroviaria di Bolzano, utilizzandolo come nascondiglio per la sostanza stupefacente. Un uomo di 45 anni, originario del Marocco, è stato arrestato nei giorni scorsi dagli agenti della Polizia ferroviaria con l'accusa di spaccio di droga. L'intervento è avvenuto durante un controllo effettuato di iniziativa dai poliziotti all'interno dello scalo ferroviario.

Gli agenti hanno individuato il 45enne, già noto alle forze dell'ordine, proprio mentre stava recuperando la cocaina precedentemente nascosta sotto il sanitario. Il comportamento dell'uomo ha portato i poliziotti a intervenire e a sottoporlo a una perquisizione personale. Il controllo ha consentito di rinvenire dodici dosi di sostanza stupefacente, immediatamente sequestrate.

Durante la perquisizione sono stati trovati anche 115,62 euro in contanti, somma che gli investigatori ritengono possa essere il provento dell'attività di spaccio. La droga e il denaro sono stati posti sotto sequestro. Per il 45enne è quindi scattato l'arresto in flagranza per il reato di cessione di sostanze stupefacenti.

L'uomo è stato successivamente accompagnato in Tribunale, dove è stato convalidato il provvedimento restrittivo adottato dalla polizia. L'operazione rientra nell'attività di controllo svolta dalla Polizia ferroviaria di Bolzano all'interno della stazione.