BRESSANONE. Nascondeva quasi 8 chili di sostanza stupefacente nella ruota di scorta della propria auto. Per questo un automobilista è stato arrestato in flagranza dalla Polizia Stradale di Vipiteno sull’autostrada del Brennero A22, nel territorio comunale di Varna, all’altezza del casello di Bressanone.

Il controllo risale a domenica 18 ottobre. La pattuglia ha fermato un’auto diretta a sud, proveniente dal Brennero, dopo aver rilevato diverse violazioni del Codice della strada sulla carreggiata sud. Il conducente, risultato proprietario del veicolo, ha detto agli agenti di essere partito da Essen/Oberhausen, in Germania, e di essere diretto a Forlì.

Gli agenti hanno avuto dubbi sull’autenticità della patente di guida tedesca che l’uomo aveva esibito. Per gli accertamenti lo hanno quindi accompagnato negli uffici della Squadra di polizia giudiziaria della Polizia Stradale di Bolzano.

Tornato all’auto, l’uomo ha trovato sgonfio lo pneumatico posteriore sinistro, che andava sostituito. Una volta estratta dal vano sotto il pianale, però, la ruota di scorta era a sua volta completamente sgonfia e insolitamente pesante. Quando la si spostava, inoltre, si sentiva un rumore anomalo, compatibile con la presenza di corpi estranei all’interno del cerchio.

Per motivi di particolare urgenza, che non permettevano di attendere il pubblico ministero, gli agenti hanno aperto lo pneumatico con un cutter. All’interno c’erano 579 involucri trasparenti in nylon, per un peso lordo di 7.871,95 grammi. Sul posto la polizia scientifica ha eseguito il narcotest, che ha dato esito provvisoriamente positivo a eroina e cocaina.

Gli agenti hanno valutato la quantità sequestrata, il modo in cui la droga era nascosta e gli altri elementi emersi durante il controllo. Su queste basi l’uomo è stato arrestato ai sensi dell’articolo 380 del codice di procedura penale, per il presunto reato di detenzione ai fini di spaccio previsto dall’articolo 73 del Testo unico sugli stupefacenti (D.P.R. 309/1990). Al termine degli adempimenti è stato portato nella casa circondariale di Bolzano, a disposizione dell’autorità giudiziaria.