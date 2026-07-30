Il dibattito sta cambiando, poiché i primi esempi dimostrano che gli agenti di acquisto basati sull'AI completano già transazioni in alcuni mercati. Secondo NielsenIQ (NYSE: NIQ), azienda leader nell'intelligence dei consumatori, il suo rapporto globale The Commerce Revolution: Where East Meets West (La rivoluzione del commercio: dove Oriente incontra Occidente) indica come il commercio agentico stia passando da un esperimento a un'infrastruttura per l'uso quotidiano. Secondo Ant Group, Alipay AI Pay ha effettuato oltre 120 milioni di transazioni durante la settimana dal 5 all'11 febbraio 2026, mentre Adobe Analytics ha riportato che il traffico dalle fonti di AI generativa verso i siti web dei rivenditori statunitensi è aumentato del 1.200% tra il luglio 2024 e il febbraio 2025.

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Agentic commerce is beginning to move from forecast to real-world use in some markets. In China, AI agents are already completing purchases at meaningful scale, and analysts now put the global opportunity at $3–5 trillion by 2030.

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