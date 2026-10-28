1GLOBAL, un pioniere nelle soluzioni globali di telecomunicazioni, oggi ha annunciato una nuova collaborazione con l'operatore di telefonia mobile a zero impatto climatico WEtell per portare connettività in viaggio sostenibile e basata sull'app ai suoi clienti in tutto il mondo.

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The partnership integrates 1GLOBAL's eSIM infrastructure into WEtell's digital platform, delivering sustainable global travel connectivity to WEtell customers.

WEtell, fondata a Freiburg nel 2019, è incentrata sulla comunicazioni mobile sostenibile, con un ethos di promuovere il consumo ecologicamente responsabile e integrare i valori ambientali e sociali nei propri servizi mobili. Quando gli utenti di WEtell si collegano a internet o effettuano chiamate, la loro impronta tipica di CO₂ viene calcolata sul momento e compensata da WEtell per garantire la neutralità climatica.

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