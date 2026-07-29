1NCE , azienda che offre una piattaforma plug-and-play per creare e gestire i migliori prodotti IoT al mondo, e Pessl Instruments , leader globale nell’agricoltura intelligente, annunciano oggi il lancio della soluzione di rete meteorologica METOS by Pessl Instruments, alimentata da 1NCE. La soluzione di smart farming fornita da Pessl Instruments connette migliaia di stazioni meteorologiche e sensori da campo attraverso un’unica piattaforma, offrendo agli agricoltori dati in tempo reale su precipitazioni e umidità del suolo, previsioni di eventi meteorologici estremi e rischio di malattie delle colture in oltre 80 Paesi.

La principale sfida nell’implementazione di soluzioni di smart farming è da sempre garantire una buona copertura nelle aree rurali. Grazie al servizio di connettività globale di 1NCE, disponibile in oltre 170 Paesi, Pessl Instruments può ora offrire la propria soluzione di smart farming su scala globale, con una disponibilità del servizio del 99,97%. Questo consolida il ruolo di Pessl Instruments come punto di riferimento nello smart farming, aiutando i clienti a prendere decisioni più informate in materia di irrigazione e fertilizzazione.

“L’agricoltura è uno degli ambienti più impegnativi per l’IoT: remoto, globale e senza margine di errore quando il flusso dei dati si interrompe. La nostra piattaforma è progettata per mantenere le stazioni di Pessl Instruments online e in grado di trasmettere dati accurati ovunque nel mondo, trasformando i dati grezzi dei sensori in previsioni di cui gli agricoltori possono fidarsi.”

— Nicolas Martinez-Fresno, Chief Sales and Marketing Officer, 1NCE

“I nostri agricoltori contano su di noi per avere un quadro chiaro dei loro campi: questo significa che le nostre stazioni meteorologiche devono funzionare ovunque, in qualsiasi momento. Con 1NCE, sappiamo di poter fornire loro gli insight precisi di cui hanno bisogno per avere successo.”

— Gottfried Pessl, CEO & Founder, Pessl Instruments

Informazioni su 1NCE

1NCE fornisce la piattaforma software e di connettività IoT fondamentale che consente ai clienti di creare e gestire i migliori prodotti intelligenti al mondo in oltre 170 Paesi . Per saperne di più, visita www.1NCE.com .

Informazioni su Pessl Instruments

Fondata nel 1984 a Weiz, in Austria, Pessl Instruments GmbH fornisce soluzioni di agricoltura intelligente in tutto il mondo attraverso le stazioni meteorologiche METOS by Pessl Instruments e la piattaforma FieldClimate. https://metos.global/

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260728817216/it/

Contatti stampa

Per 1NCE: press@1nce.com

Per Pessl Instruments: Katja Sevšek, PR & Marketing, katja.sevsek@metos.global





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