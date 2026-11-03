Gli studenti che sostengono gli esami per i certificati Cambridge International AS & A Levels riceveranno i risultati dei loro esami per la sessione di giugno quasi due settimane prima a partire dal 2027. I risultati per la sessione di giugno 2027 verranno pubblicati il 28 luglio 2027, come annunciato oggi dal gruppo per l'istruzione internazionale di Cambridge University Press & Assessment ( Cambridge ).

La modifica è una risposta al feedback ricevuto da scuole, studenti e famiglie che hanno indicato come conoscere prima i risultati può fare una differenza concreta.

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Dr Karen Birmingham

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