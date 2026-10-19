Abu Dhabi ha lanciato TAMM Global, una società tecnologica privata costituita per mettere a disposizione dei governi di tutto il mondo la pluripremiata tecnologia su cui si basa Abu Dhabi ha lanciato TAMM Global, una società tecnologica privata costituita per rendere disponibile ai governi di tutto il mondo la pluripremiata tecnologia alla base di TAMM.

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Abu Dhabi Launches TAMM Global to Bring Its AI-Native Government Platform to the World (Photo: AETOSWire)

È la prima volta che la piattaforma basata sull'IA, che serve 4,7 milioni di utenti ed è riconosciuta come una delle piattaforme governative digitali più avanzate al mondo, sarà disponibile per la concessione di licenze e l'implementazione a livello internazionale.

Il lancio segna una tappa fondamentale per l'ambizione di Abu Dhabi di diventare la prima amministrazione pubblica al mondo nativa di intelligenza artificiale. Ciò riflette la crescente domanda internazionale di tecnologie collaudate in grado di accelerare la trasformazione digitale, garantendo al contempo la sovranità, la conformità normativa e la fiducia dei cittadini. Dimostra inoltre come l'innovazione e la proprietà intellettuale sviluppate localmente stiano creando opportunità ben oltre i confini di Abu Dhabi.

Ahmed Tamim Hisham Al Kuttab, Presidente del Dipartimento per l'Efficienza Governativa di Abu Dhabi, ha dichiarato: "TAMM è stata creata ad Abu Dhabi per un unico motivo: migliorare la vita delle persone. Oggi serve milioni di utenti ed è diventata parte integrante del modo in cui cittadini e imprese interagiscono con il governo. Attraverso TAMM Global, stiamo sfruttando questo successo mettendo a disposizione dei governi che cercano di ottenere risultati migliori per i propri cittadini le capacità sviluppate e comprovate ad Abu Dhabi".

Dal suo lancio nel 2005, TAMM si è evoluta fino a diventare il portale digitale per i servizi della pubblica amministrazione ad Abu Dhabi. Raggruppa oltre 1.200 servizi del settore pubblico e privato e consente a ciascun utente di risparmiare circa nove visite ai centri di servizi governativi all'anno, restituendo ogni anno circa 12 ore a ogni persona e azienda. Attualmente, TAMM raggiunge un punteggio di soddisfazione dei clienti del 94,5%, in aumento rispetto al 78% del 2022, prima dell'integrazione dell'IA nell'app. Ha inoltre ridotto del 30% i costi di fornitura dei servizi, con la maggior parte dei risparmi realizzati nel primo anno.

I servizi disponibili tramite TAMM includono la costituzione di un'azienda interamente tramite l'app, compresa l'apertura di un conto bancario aziendale, la gestione di portafogli di investimento, il rinnovo di documenti di identità, il completamento delle immatricolazioni dei veicoli e l'accesso a un'ampia gamma di servizi governativi di uso quotidiano. TAMM AutoGov, annunciato nel 2025 come il primo funzionario pubblico al mondo basato sull'intelligenza artificiale, è in grado di rinnovare in modo proattivo licenze, effettuare pagamenti e prenotare visite mediche di routine senza che gli utenti debbano avviare personalmente la procedura.

Attraverso TAMM Global, i governi avranno accesso alla tecnologia, al modello operativo e alle competenze di implementazione alla base di una delle piattaforme governative digitali più avanzate al mondo. La piattaforma include una libreria di servizi amministrativi predefiniti, percorsi e funzionalità digitali che possono essere adattati alle leggi, ai regolamenti e ai requisiti operativi locali, aiutando le amministrazioni a implementare il sistema più rapidamente e con minore complessità.

L'intelligenza artificiale è integrata in ogni aspetto della piattaforma, tra cui l'individuazione dei servizi, l'automazione, il supporto decisionale, l'erogazione dei servizi e la fornitura di servizi basati sull'intelligenza artificiale. Ciò consente ai governi di offrire esperienze più proattive, personalizzate ed efficienti.

Ogni implementazione può essere configurata per adattarsi alle lingue, alle leggi e alle istituzioni dei singoli governi. TAMM Global supporta modelli di implementazione multilingue e sovrani, consentendo alle amministrazioni pubbliche di mantenere il pieno controllo sui propri dati, sulle infrastrutture, sulle politiche e sui servizi ai cittadini, beneficiando al contempo di una tecnologia collaudata e già implementata su larga scala.

La società concederà in licenza l'architettura della piattaforma, le metodologie di implementazione e le competenze operative che hanno permesso ad Abu Dhabi di costruire e gestire TAMM su larga scala. Combinando funzionalità predefinite con metodi di implementazione collaudati e pratiche operative perfezionate attraverso milioni di interazioni nel mondo reale, TAMM Global può aiutare le amministrazioni pubbliche ad accelerare l'implementazione senza dover costruire una piattaforma equivalente da zero.

In qualità di società indipendente del settore privato, TAMM Global potrà collaborare direttamente con governi, organizzazioni e istituzioni di tutto il mondo.

L'innovazione e l'impatto di TAMM hanno ottenuto il riconoscimento internazionale. Nel 2025, è stata nominata la migliore iniziativa di e-Government al mondo ai Premi del Vertice mondiale sulla società dell'informazione (WSIS) patrocinati dalle Nazioni Unite. Nel 2026 ha vinto la categoria "Governo" in Europa, Medio Oriente e Asia ai Gartner Eye on Innovation Awards.

Fonte: AETOSWire

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