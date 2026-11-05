Orange, uno dei principali operatori di telecomunicazioni al mondo, ha aderito al programma globale sicuro contro le minacce quantistiche In-Factory Profile Provisioning (IFPP), lanciato congiuntamente da Acceleronix e IDEMIA Secure Transactions all’MWC di Barcellona a febbraio.

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Acceleronix, IDEMIA Secure Transactions and Orange announce flexible, single-SKU manufacturing with quantum-safe IFPP

Il programma consente ai produttori di dispositivi di realizzare un unico prodotto per qualsiasi mercato e di collegarlo alla rete Orange prima che lasci la fabbrica. Acceleronix e IDEMIA Secure Transactions dimostreranno la soluzione dal vivo a electronica 2026, l’esposizione internazionale dell’elettronica che si svolgerà presso Messe München, Hall C2, Stand 601, dal 10 al 13 novembre.

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