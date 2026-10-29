Accertify, uno dei principali fornitori di soluzioni decisionali relative alle frodi, la cui Predictive Yes Platform aiuta i commercianti ad accettare un maggior numero di buoni clienti, di ricavi e di crescita, oggi ha annunciato il lancio dell'Accertify Partner Program, un ecosistema di collaborazione formalizzata che connette fornitori di pagamenti, coordinatori, piattaforme commerciali e consulenze all'intelligence in materia di frodi basata sulla rete di Accertify.

I collaboratori possono entrare a far parte dell'ecosistema in due modalità di accesso. La modalità Referral consente ai partner di fare una sola presentazione, mentre Accertify gestisce la vendita, l'implementazione e il supporto.

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