Access Advance LLC, la principale società di amministrazione del pool di brevetti HEVC, oggi ha annunciato una significativa espansione del pool di brevetti HEVC Advance – 28 imprese diventate licenziatari nel primo semestre del 2026. Questi nuovi licenziatari coprono molteplici settori – elettronica, automotive, telecomunicazioni, tecnologia industriale e sicurezza professionale – rispecchiando l’ampia gamma di industrie in cui HEVC è diventata una tecnologia video fondamentale.

“HEVC rimane il pilastro della moderna erogazione di video e la domanda che stiamo registrando da nuovi licenziatari dimostra la rilevanza commerciale a lungo termine di questa terminologia”, spiega Peter Moller, amministratore delegato Access Advance. “L’attività di concessione di licenze HEVC è stata costantemente notevole e siamo lieti di dare il benvenuto nel programma a una serie di importanti nuovi partecipanti”.

È degno di nota che nove produttori di apparecchiature di sorveglianza video si siano uniti al programma HEVC Advance in qualità di licenziatari – da tre dei più grandi produttori al mondo in tale settore a produttori specializzati di sistemi di imaging e software di sicurezza. Dahua Technology, Hikvision e Uniview insieme rappresentano una notevole percentuale delle spedizioni di apparecchiature di sorveglianza in tutto il mondo e la loro partecipazione già di per sé segna un’espansione significativa di HEVC Advance nel mercato della sicurezza professionale. Completano il gruppo A Paul Software Systems Pvt. Ltd., Apec Systems Ltd., Cupola360 Inc., TIGERSECU, Inc., Sanchar Link Telecom Pvt Ltd, e Wireless Tsukamoto Co., Ltd., la cui diversificazione rispecchia quanto HEVC sia ormai pressoché diventato lo standard preferito di compressione video nel settore della sorveglianza, da dispiegamenti infrastrutturali su grande scala ad applicazioni di sicurezza speciali.

Le seguenti imprese sono diventate licenziatari del pool di brevetti HEVC Advance fin dall’inizio del 2026:

A Paul Software American Future Technology Corp. d/b/a iBuypower Apec Systems Ltd Cupola360 Inc. CyberPower Inc Cyfrowy Polsat S.A. E-Blah LLC EARTHBRAIN Ltd. Garmin International, Inc. Guangzhou Bosma Technology Co., Ltd. Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. (also a new HEVC Advance Licensor) INVERSENET Inc. JOOYI Vision (Shenzhen) Technology Co., Ltd. KIJIMA CO., LTD. Liqhtworks, Inc. Magnetar Technology Shenzhen Co., Ltd. Miharu Communications Inc. Sanchar Link Telecom Pvt Ltd STERIS Corporation TIGERSECU, Inc. UNIT.COM INC. Visteon Corporation WeTek Soluções Tecnológicas S.A. Wireless Tsukamoto Co., Ltd. Yamada Denki Co., Ltd. Yupiteru Corporation Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

La diversità dei nuovi licenziatari che si sono uniti al programma rispecchia la vastità dell’adozione della tecnologia HEVC nel mercato globale dei dispositivi. Access Advance ha già concesso la licenza all’uso per la maggior parte delle principali categorie di dispositivi con funzionalità video – smartphone, tablet, personal computer, televisori, decoder, dispositivi per streaming, console giochi, telecamere e ora apparecchiature di sorveglianza video. Access Advance invita gli implementatori non ancora diventati licenziatari a saperne di più sui nostri programmi: https://accessadvance.com .

Informazioni su Access Advance

Access Advance LLC è una società indipendente di amministrazione per concessione di licenze, creata per guidare lo sviluppo, l’amministrazione e la gestione di gruppi di brevetti simili ai fini della concessione all’uso di brevetti essenziali sulle tecnologie di codifica-decodifica (codec) video più importanti. Access Advance fornisce una procedura trasparente ed efficiente per la concessione di licenze sia per i titolari sia per gli operatori che le implementano.

Access Advance gestisce e amministra il pool di brevetti HEVC Advance per la concessione in licenza di oltre 29.000 brevetti essenziali per la tecnologia H.265/HEVC e il pool di brevetti VVC Advance per la concessione in licenza di oltre 5.400 brevetti essenziali per la tecnologia VVC/H.266. L’accordo ponte multicodec siglato da Access Advance offre a licenziatari idonei una singola struttura di tariffe relative a royalty scontate pensata per licenziatari partecipanti a pool sia HEVC Advance sia VVC Advance. Inoltre Access Advance offre il pool di brevetti per la distribuzione, una soluzione completa per concessione di licenze pensata per servizi di streaming video che coprono le tecnologie codec HEVC, VVC, VP9 e AV1. Access Advance ha inoltre acquisito la società di amministrazione del pool di brevetti Via LA HEVC/VVC – ora denominato programma VCL Advance (concessione di licenze per tecnologie codec video). Per ulteriori informazioni visitare www.accessadvance.com .

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