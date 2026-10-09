Ada, il pioniere dell'esperienza cliente basata sugli agenti, oggi ha annunciato di aver ottenuto la designazione Travel and Hospitality Competency di Amazon Web Services (AWS), che certifica che Ada è un partner AWS di comprovato successo e competenza tecnica nell'aiutare i brand del settore viaggi e ospitalità a risolvere i problemi dei clienti su larga scala. Ada entra così a far parte di un gruppo selezionato di 58 partner AWS che vantano questa certificazione, a testimonianza del comune impegno nell'aiutare i brand del settore viaggi a fornire un servizio impeccabile anche nei periodi più intensi e imprevedibili.

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Ada earns AWS Travel and Hospitality Competency for resolving traveler issues at scale

Ada earns AWS Travel and Hospitality Competency for resolving traveler issues at scale

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Chelsey Neal
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