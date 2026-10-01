Aegir Insights ha annunciato oggi il lancio della sua piattaforma di intelligence in ambito energetico di prossima generazione, in grado di integrare dati commerciali, ricerche di esperti e modellizzazione di investimenti in un unico ambiente per le decisioni di investimento nei settori dell'eolico onshore, dell'eolico offshore, dell'energia solare, dell'accumulo di energia e dei data center.

La piattaforma Aegir collega l'intelligence che orienta le decisioni nel settore delle energie rinnovabili: mercati, aziende, progetti, aste, supply chain e transazioni. Assieme alla ricerca di analisti e al software di investimento, offre il contesto completo per valutare dove è preferibile investire, quali risorse e controparti prendere in considerazione e cosa determina la loro validità.

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Sarah Häring

Marketing & Communications Manager, Aegir Insights

sarah.haering@aegirinsights.com





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