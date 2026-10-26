Agendia, Inc., leader nell'oncologia di precisione per il tumore al seno, di recente ha illustrato una ricerca che presenta l'approccio sperimentale alla patologia digitale dell'azienda, basato sull'IA, per la firma delle recidive MammaPrint ® a 70 geni in occasione del Congresso mondiale 2026 della European Society for Medical Oncology (ESMO) a Madrid. La presentazione orale, a cura della co-fondatrice e responsabile della ricerca Laura van 't Veer, Ph.D., ha esaminato nel dettaglio lo sviluppo e la convalida clinica di una pipeline di deep learning in grado di ricavare le categorie di rischio MammaPrint (MP) direttamente da immagini di vetrini interi (WSI) colorate con ematossilina ed eosina (H&E).

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