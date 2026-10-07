Agendia, Inc., un’azienda leader nel settore dell’oncologia di precisione per il tumore al seno, oggi ha annunciato che presenterà i risultati di una nuova ricerca sullo sviluppo di un approccio di patologia digitale basato sull’intelligenza artificiale (IA) a MammaPrint Ⓡ al Congresso della European Society for Medical Oncology (ESMO) 2026, che si terrà dal 23 al 27 ottobre 2026 a Madrid. Agendia presenterà inoltre due ulteriori poster in occasione dell’ ESMO .

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