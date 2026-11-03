Agenus Inc. leader nell’innovazione nel campo dell’immuno-oncologia, oggi ha annunciato la pubblicazione, sottoposta a revisione paritaria, dei risultati dello studio multicentrico di fase 2 UNICORN, sponsorizzato dai ricercatori, volto a valutare un ciclo breve di trattamento preoperatorio, o neoadiuvante, con botensilimab (BOT), l’anticorpo anti-CTLA-4 multifunzionale potenziato con Fc di Agenus, in monoterapia o in combinazione con balstilimab (BAL), l’anticorpo anti-PD-1 di Agenus, in pazienti affetti da carcinoma del colon resecabile e localmente avanzato.

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