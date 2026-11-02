AIT Worldwide Logistics, leader nello sviluppo di soluzioni per la catena di fornitura, ha perfezionato un accordo per l’acquisizione di Connor Anderson International (“CAI”), spedizioniere globale con sede a Sydney.

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Acquiring Connor Anderson International serves as the foundation for AIT's long-term expansion to serve Oceania more broadly.

Fondata nel 1974, CAI fornisce una gamma completa di servizi logistici completi – trasporto marittimo, aereo e stradale, operazioni doganali, magazzinaggio e gestione di spedizioni speciali per clienti in un’ampia gamma di settori.

In particolare, CAI vanta una lunga esperienza nella gestione di una grande varietà di merci speciali, mettendo sempre più in risalto servizi distintivi per le imprese tecnologiche che servono i mercati australiano e dell’Oceania.

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