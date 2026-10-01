AM Green Ammonia (India) Private Limited ("AM Green") è stata scelta come unico vincitore del lotto asiatico all'asta di H2Global condotta da HINT.CO GmbH ("Hintco"), aggiudicandosi un accordo di acquisto a lungo termine per la fornitura alla Germania di ammoniaca RFNBO (Renewable Fuels of Non-Biological Origin, Combustibili rinnovabili di origine non biologica). L'appalto è stato assegnato a seguito di una procedura di gara in cui l'offerta di AM Green si è classificata prima tra quelle ricevute. Nell'arco di 10 anni, Hintco acquisterà l'ammoniaca da AM Green per un valore minimo di 585 milioni di euro. Hintco potrebbe acquistare altri volumi quotati da AM Green utilizzando proventi generati dalla rivendita di ammoniaca verde nel mercato europeo.

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Left to right: Timo Bollerhey, CEO of Hintco and Co-Founder of H2Global, and Gautam Reddy, CEO of AM Green Ammonia, mark AM Green’s selection as the sole winner of the Asian lot in the H2Global auction for the supply of renewable ammonia to Germany.

L'ammoniaca verrà prodotta presso l'impianto Kakinada (Fase 2) di AM Green in Andhra Pradesh, India, dove l'azienda sta trasformando un impianto esistente per la produzione di ammoniaca e urea a base di gas naturale in un impianto di produzione che utilizza tecnologia di elettrolisi alcalina. L'elettricità per la lavorazione verrà fornita tramite l'architettura di energia rinnovabile unica nel suo genere di AM Green, attiva 24 or su 24 e supportata da impianti di accumulo idroelettrico a pompaggio, in linea con i requisiti dell'Unione europea.

Le prime consegne in Germania sono previste per il 2029, con l'ammoniaca inviata da Kakinada Seaports, situata proprio di fronte all'impianto.

L'accordo segna una tappa ulteriore nello sviluppo della produzione in India su vasta scala di ammoniaca rinnovabile da parte di AM Green e posiziona l'azienda come uno dei principali esportatori di molecole verdi alla Germania e al più ampio mercato europeo. Per H2Global, l'appalto sottolinea il ruolo dei meccanismi di doppia asta nella riduzione del rischio dei progetti innovativi e nella promozione delle decisioni finali sugli investimenti. Attraverso H2Global, la Germania sta aiutando a costruire industrie pulite all'estero, assicurando al contempo una fornitura nazionale affidabile di prodotti a base di idrogeno rinnovabile.

Timo Bollerhey, AD di Hintco e Cofondatore di H2Global, ha dichiarato: "Questo risultato rivela un mercato in rapida ascesa. Forti offerte da parte di sviluppatori seri hanno dimostrato la crescente maturità dei progetti di ammoniaca rinnovabile fin dalla prima gara di appalto. Un contratto a lungo termine offre a produttori come AM Green la certezza di investire e assicura una fornitura affidabile per gli acquirenti europei. Ringraziamo tutti i candidati all'asta e speriamo di rivederli in gare d'appalto future".

Markus Exenberger, Direttore esecutivo della H2Global Foundation e Cofondatore di H2Global, ha dichiarato: "Le frequenti interruzioni delle catene di fornitura di combustibili fossili sono state avvertite in tutto il mondo. L'ammoniaca rinnovabile trasporta energia pulita attraverso gli oceani a industrie che non possono essere totalmente elettrificate, con emissioni di carbonio minime o nulle. H2Global sta riunendo governi e industria per costruire catene di fornitura globali resilienti per l'energia pulita e le materie prime".

Mahesh Kolli, Presidente del Gruppo, e JMD di AM Green, ha affermato: "Siamo immensamente orgogliosi del fatto che AM Green sia stata scelta come vincitrice del lotto asiatico H2Global. Questo traguardo storico consolida la posizione di AM Green come fornitore di riferimento di ammoniaca rinnovabile per la Germania e l'Europa in generale e dimostra che dall'India è possibile fornire molecole verdi a prezzi ottimali su scala industriale. La vincita di una gara d'appalto vincolante è una solida conferma della validità della nostra piattaforma. Da Kakinada, forniremo ammoniaca rinnovabile a clienti europei e asiatici, trasformando ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione in riduzioni effettive delle emissioni industriali. Questo è un traguardo importante per AM Green, ed è solo l'inizio del ruolo che intendiamo avere nella costruzione di un mercato globale per le molecole rinnovabili".

Hintco pubblicherà i risultati completi prima della fine del 2026, assieme a quelli di altre gare d'appalto di H2Global (lotti in Africa, Nordamerica e Sudamerica e Oceania). Per proteggere l'integrità dei processi delle gare d'appalto attuali, non verranno resi noti altri dettagli fino ad allora. Hintco ringrazia tutti i partecipanti e la H2Global Foundation ringrazia i suoi partner e i sostenitori.

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