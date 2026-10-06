AM Intelligence (“AMI”) , la piattaforma di infrastrutture IA creata dai promotori di Greenko, ha annunciato oggi due ulteriori oridni vincolanti per la distribuzione di 20.000 GPU NVIDIA Rubin come sistemi a livello di rack NVIDIA Vera Rubin NVL72 . Sfruttando la fabbrica IA di Hyderabad, l'espansione è pensata per offrire ai fornitori cloud, alle aziende e agli sviluppatori IA accesso a una vasta capacità di calcolo su larga scala in un punto più vicino a dove costruiscono e distribuiscono l'IA.

Questi ordini vanno ad aggiungersi all'impegno iniziale di AMI annunciato il 25 agosto 2026 di 9.000 GPU NVIDIA Rubin presso la prima fabbrica IA a Hyderabad.

Questa capacità successiva che arriva a totalizzare ~70 megawatts (MW) verrà distribuita in Malesia e in India, con la consegna prevista per il T2 del 2027.

Presi assieme, i tre ordini portano le risorse di calcolo di frontiera impegnate di AMI a circa 29.000 GPU Rubin e a quasi 100 MW di capacità, portando AMI tra i primi e più importanti acquirenti di GPU Rubin al di fuori dell'America Settentrionale.

AMI prevede di portare sul mercato altri 300 MW di capacità nei prossimi 15 mesi, con una spesa di capitale di oltre 20 miliardi di dollari, oltre ai 6 miliardi già impegnati per i 100 MW iniziali.

"Entrambe le strutture verranno sviluppate con lo stesso standard di architettura della fabbrica IA di Hyderabad, integrando la piattaforma NVIDIA Vera Rubin con una rete RDMA over Converged Ethernet (RoCE) ad alta velocità per un movimento dei dati rapido ed efficiente, assieme a sistemi di storage avanzati", ha dichiarato Anil Chalamalasetty, Presidente di AM Intelligence. “Ogni stabilimento è progettato per garantire un'elevata densità di potenza rack con raffreddamento a liquido, consentendo all'infrastruttura di ospitare generazioni successive di silicio per IA all'interno della stessa area occupata."

"AM Intelligence sta portando la prossima generazione di fabbriche IA in India e Malesia con NVIDIA Vera Rubin", ha affermato Vishal Dhupar, direttore generale per l'Asia meridionale di NVIDIA. "Con l'integrazione di calcolo accelerato e reti ad alte prestazioni e infrastrutture raffreddate a liquido, AMI sta gettando le basi per la creazione di un'IA più ambiziosa da parte di sviluppatori e aziende."

La pipeline globale da ~400 MW di AMI

AMI ha sviluppato una pipeline di ~400 MW di capacità di Compute-as-a-Service in sedi globali, tra cui India, Stati Uniti, Europa e Malesia. I tre ordini effettuati fino a oggi rappresentano la prima tranche impegnata all'interno di tale pipeline, e il resto è in fase di sviluppo e verrà consegnato nelle fasi successive nel 2027 e all'inizio del 2028 .

La pipeline consente lo sviluppo dell'intenzione dichiarata di AMI di portare una capacità pari a 1 GW di Compute-as-a-Service ai carichi di lavoro di IA globali, nell'ambito di un più ampio programma di 5 GW di data center basato sull'IA in India, Stati Uniti ed Europa.

AMI, in qualità di sviluppatore strategico di risorse sul lungo termine, sfrutterà le sue soluzioni esclusive di alimentazione, il vantaggio in termini di investimenti in conto capitale e l'accesso a infrastrutture IA di nuova generazione per garantire un rapporto “da elettroni a token” senza pari mediante l'integrazione di infrastrutture energetiche con la capacità di calcolo necessaria per addestrare ed eseguire modelli IA. In tal modo si abiliterà l'addestramento IA e l'inferenza su larga scala assieme a un'offerta di servizi collaborativi che comprendono hyperscaler, nuovi fornitori cloud, iniziative di IA sovrana, laboratori di frontiera, attività native dell'IA e comunità locali di sviluppatori.

Informazioni su AM Intelligence

AM Intelligence (AMI) sta sviluppando un ecosistema di infrastrutture IA full-stack, che comprendono infrastrutture energetiche, data center, hardware e modelli IA personalizzati. Con il supporto della generazione e dell'accumulo di energie rinnovabili di Greenko, AMI sta sviluppando una capacità di calcolo a livello di gigawatt e raffreddata a liquido progettata per hyperscaler globali, laboratori di IA di frontiera, aziende e iniziative di IA sovrana dell'India, ampliando al contempo l'accesso ai chipset per gli sviluppatori indiani che si dedicano alla creazione di soluzioni IA domestiche e globali.

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