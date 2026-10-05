Anaeco, Inc., azienda di tecnologia pulita specializzata nello sviluppo di sistemi di distruzione di gas nocivi e difficili da eliminare, oggi ha annunciato un investimento strategico da parte di Momentum Global Ventures. L'investimento supporta Anaeco nella fase di transizione dallo sviluppo e dalla convalida delle tecnologie alla diffusione commerciale in tre mercati iniziali: gas anestetici, refrigeranti e produzione di semiconduttori.

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La tecnologia di Anaeco si basa sulla chimica atmosferica per distruggere gas nocivi, gas ad alto impatto, compresi HFC, PFAS, gas anestetici, N 2 O, e altre emissioni difficili da eliminare all'origine. Accelerando i processi che trasformano sostanze inquinanti in maniera naturale, la sua tecnologia modulare offre un approccio pratico e scalabile alle emissioni la cui gestione gestione è complessa o costosa.

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Contatti per i media e gli investitori

Anaeco, Inc .

Christopher Savoie, Cofondatore e Presidente

info@anaecosys.com

Momentum Global Ventures

Joost Oostveen, Direttore

info@momentum.ventures





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