Andersen Consulting arricchisce le sue competenze di trasformazione tecnologica e aziendale attraverso un Accordo di collaborazione con TechSparq, azienda con sede negli Stati Uniti specializzata nell'integrazione di strategie, ingegneria commerciale e implementazione pratica dell'IA.

TechSparq è un'azienda di consulenza digitale che offre strategia e consulenza, ingegneria commerciale e servizi di IA e commercio agentico a organizzazioni nei settori retail e dei beni di consumo, del lusso e della moda e dei mercati dell'eCommerce e delle vendite dirette ai consumatori. Con sede in Oregon, l'azienda integra pianificazione strategica e distribuzione pratica per aiutare i clienti a promuovere iniziative digitali, esperienza del cliente e modelli operativi.

“Abbiamo sviluppato la nostra azienda per colmare il divario tra chi sviluppa strategia e chi è responsabile della sua applicazione”, ha spiegato Dedrick Boyd, fondatore e AD di TechSparq. “La nostra collaborazione con Andersen Consulting ci dà un'opportunità per portare quel modello incentrato sull'esecuzione a un'ampia gamma di organizzazioni, arricchendo allo stesso tempo il nostro approccio con altre competenze tecnologiche e globali”.

“La distinzione tra strategia ed esecuzione sta diventando sempre più difficile da sostenere mentre le aziende avviano una complessa trasformazione digitale e assistita dall'IA”, ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e AD di Andersen. “Il modello di TechSparq integra queste discipline, arricchendo le nostre competenze in fatto di tecnologia e trasformazione aziendale con un approccio pratico che trasforma le priorità strategiche in soluzioni concrete”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che vanno dalla strategia aziendale al business, dalla tecnologia alla trasformazione dell'AI, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global e offre competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 50.000 professionisti a livello mondiale e una presenza con oltre 1.000 sedi tramite le sue aziende affiliate e collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice che fornisce soluzioni di consulenza tramite le sue aziende affiliate e collaboratrici in tutto il mondo.

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