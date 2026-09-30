Andersen Global amplia le competenze nel settore fiscale e delle transazioni in Argentina grazie a un Accordo di collaborazione con Fidem Partners, rafforzando la sua presenza e l'offerta di servizi nel mercato.

Fondata nel 2011, Fidem Partners offre alle aziende servizi di consulenza in materia fiscale e di conformità, M&A e outsourcing dei processi aziendali. La società offre assistenza ad aziende nei settori energetico, tecnologico, dei servizi finanziari, agricolo e dei beni di consumo, con una vasta esperienza nel servizio di controllate di società multinazionali in Argentina. Il suo team multidisciplinare si avvale dell'esperienza maturata nelle principali società di servizi professionali e in ambienti aziendali per fornire una guida pratica in tutte le fasi principali del ciclo di vita aziendale.

"Lavoriamo principalmente con aziende controllate di società multinazionali operanti in Argentina, dove il contesto normativo richiede valutazione, non solo conformità", ha dichiarato Darío H. Díaz, AD di Fidem Partners. "Collaborare con Andersen Global offre ai nostri clienti accesso a una piattaforma globale senza rinunciare al tipo di servizio diretto che li ha portati da noi inizialmente".

"Il nostro rapporto con il team di Fidem si è evoluto negli anni grazie al loro lavoro con i nostri colleghi in America Latina", ha spiegato Mark L. Vorsatz, direttore globale e AD di Andersen. "Formalizzare questo rapporto ci dà una solida base per una collaborazione continua e aggiunge alla nostra piattaforma in generale importanti competenze in ambito fiscale e delle transazioni in Argentina".

Andersen Global è un'associazione internazionale di studi associati indipendenti e giuridicamente separati, composti da professionisti del settore fiscale, legale e valutativo di tutto il mondo. Fondata nel 2013 dalla società statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global conta oggi più di 50.000 professionisti in tutto il mondo ed è presente in oltre 1.000 località attraverso i suoi studi associati e le società che collaborano.

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Megan Tsuei

Andersen Global

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