Angelalign Technology Inc. (6699.HK) (“Angel”), un leader globale nel settore degli allineatori trasparenti, ha presentato sei innovazioni cliniche , tra cui il materiale per allineatori SuperElastic (MC-SE)*, una Deepbite Solution per indicazioni notevolmente ampliate e il sistema Adapt-MA TM per la guida della crescita di nuova generazione nei pazienti giovani.

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Unveiling Angel's 2027 Innovations.

Unveiling Angel's 2027 Innovations.

Ortodontisti e opinion leader sottolineano da tempo l’eccellenza clinica di Angel. Spiega il Dr. David Sarver, formatore e leader di pensiero dell’ortodonzia: “In oltre quattro decenni non ho mai sentito un genitore dire ‘sarei contento se mi garantisse che i risultati del trattamento di mio figlio saranno nella media’”. Angel si impegna a elevare la specialità ortodontica ben al di sopra della media, soprattutto perché la concorrenza crescente e i casi inviati dai colleghi, sempre più difficili, richiedono risultati straordinari.

Aggiunge Bindu Saran, vicepresidente strategia di prodotto: “Angel è stata fondata da professori di ortodonzia e si impegna a essere un punto di riferimento per l’innovazione nella specialità. Vogliamo aiutare gli ortodontisti di fascia alta a distinguersi per le proprie capacità terapeutiche. Le nostre innovazioni sono efficaci perché ascoltiamo con attenzione ciò che chiedono gli specialisti e rispondiamo alle loro esigenze. I servizi Angel sono solidissimi e migliorano costantemente nel tempo, perché ogni anno ne perfezioniamo le funzionalità”.

Le innovazioni presentate per il 2027 sono:

  1. SuperElastic (MC-SE) , un materiale con un ampio intervallo di elasticità, la resistenza e la tenacità richieste per il movimento dentale, che sarà disponibile una volta ottenute le necessarie registrazioni
  2. Adapt-MA TM , un sistema di avanzamento mandibolare di nuova generazione per la guida della crescita nei pazienti giovani con andamento di crescita da iperdivergente a ipodivergente
  3. DeepBite Solution , che quadruplica le indicazioni trattabili in termini di overjet rispetto ai prodotti attuali
  4. Punti di pressione e trimline progettati per migliorare l’espressione della forza e il contatto dell’allineatore, per un maggiore controllo dei movimenti dentali più impegnativi
  5. Halo TM Retention, soluzione di contenzione funzionale ampliata per prevenire la recidiva di condizioni quali morso profondo, Classe III e interposizione linguale
  6. Software iPlan , che aiuta gli specialisti a rivedere rapidamente i piani di trattamento grazie ad algoritmi intelligenti per la pianificazione e lo staging

Queste si aggiungono a numerose innovazioni molto note di cui Angel è stata pioniera, tra cui angelButton(lanciata nel 2019) , A6 Mandibular Advancement (2015), angelHook (2023) e Intelligent Root System (2020).

* MC-SE sarà disponibile una volta ottenute necessarie registrazioni. Inoltre è in corso la registrazione del marchio.

Per saperne di più visitare www.angelaligner.com .

Informazioni su Angelalign Technology Inc.

Fondata nel 2003 e quotata in borsa dal 2021, Angelalign Technology Inc. offre soluzioni nel settore degli allineatori trasparenti a professionisti a vocazione clinica e ai loro pazienti in oltre 60 Paesi. Forte di oltre due milioni di casi complessivi e di una capitalizzazione di mercato di circa 2 miliardi di dollari USA, Angel si concentra sull’innovazione clinica e sul sostegno professionale per aiutare gli specialisti a ottenere risultati straordinari. Le consolidate attività globali e il continuo investimento nell’innovazione ne sostengono l’impegno a lungo termine verso gli ortodontisti e i loro pazienti. Per saperne di più: angelaligner.com .

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Referente per i media
Sue Kolb
Angelalign Technology Inc.
sue.kolb@angelaligner.com



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