Angelalign Technology Inc. (6699.HK) (“Angel”) http://www.angelaligner.com , un leader globale negli allineatori trasparenti, oggi ha presentato SuperElastic (MC-SE*), un nuovo materiale proprietario per allineatori che segna una svolta significativa nelle prestazioni rispetto al materiale attualmente utilizzato.

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Da tempo gli specialisti in ortodonzia chiedono nuovi materiali per allineatori che consentono un migliore trattamento per casi complessi: livelli di forza biologicamente sicuri, un'ampia gamma di lavoro elastica, forza e robustezza. MC-SE* fornisce tutto questo.

“Angel è impegnata nell'innovazione e non si ferma a un livello di "abbastanza buono". MC-SE* è il risultato di sette anni di ricerca e test condotti sui materiali e di ottimizzazione della produzione. Il nuovo materiale mira a creare una nuova generazione di materiale per allineatori che consente agli ortodontisti di distinguere il proprio trattamento dagli altri“, ha dichiarato Fox Hu, AD di Angel.

MC-SE sarà disponibile a livello globale una volta ricevute le registrazioni necessarie.

Un nuovo materiale per casi complessi

I materiali trasparenti per allineatori determinano il livello di costanza delle forze applicate ai denti, fino a che punto gli allineatori mantengono la forma nel periodo di tempo in cui vengono utilizzati e la comodità delle mascherine per i pazienti.

Il materiale attualmente utilizzato da Angel è un polimero morbido e multistrato, basato sul materiale PETG, progettato per fornire una forza delicata ma duratura. MC-SE è realizzato con un materiale diverso caratterizzato da miglioramenti significativi:

Forza delicata e costante: progettato per fornire forza costante a livelli biologicamente sicuri per l'intero ciclo di utilizzo.

progettato per fornire forza costante a livelli biologicamente sicuri per l'intero ciclo di utilizzo. Gamma elastica ampliata: si piega e si tira più dei materiali convenzionali e torna alla sua forma originale, offrendo nuove possibilità cliniche.

si piega e si tira più dei materiali convenzionali e torna alla sua forma originale, offrendo nuove possibilità cliniche. Recupero elastico superiore: Nella prova di flessione a tre punti con una deformazione dell'8%, MC-SE riprende la sua forma piatta iniziale. I campioni di PETG comunemente utilizzato e del materiale attualmente usato da Angel invece rimangono visibilmente piegati.

Nella prova di flessione a tre punti con una deformazione dell'8%, MC-SE riprende la sua forma piatta iniziale. I campioni di PETG comunemente utilizzato e del materiale attualmente usato da Angel invece rimangono visibilmente piegati. Forza e robustezza strutturale: uno strato di poliammide per uso medico all'interno della struttura multistrato di MC-SE aggiunge forza e robustezza.

Ispirato alle tradizioni cliniche dell'ortodonzia

Gli archi ortodontici in nichel-titanio (NiTi), apprezzati dagli ortodontisti per la loro forza delicata e continua, sono diventati lo standard di cura quando utilizzano fili metallici e attacchi. Angel è fiera di basarsi su quella tradizione presentando MC-SE, che introduce queste proprietà agli allineatori.

La novità nelle prestazioni si deve all'integrazione di poliammidi per uso medico in un materiale usato per gli allineatori. I materiali poliammidici, che comprendono il kevlar e il nylon, sono utilizzati in applicazioni estreme che richiedono caratteristiche di elasticità, forza e robustezza. MC-SE incorpora queste proprietà in un nuovo materiale per allineatori.

Gli allineatori realizzati in poliammidi per uso medico aprono possibilità terapeutiche molto promettenti. Angel svilupperà queste caratteristiche come una piattaforma di materiali con diverse variazioni per ottenere una gamma di effetti di forza.

“L'innovazione di Angel ascolta gli ortodontisti e analizza i risultati dei casi. I clinici ci inviano molti casi complessi”, ha spiegato Richard Hirschland, Direttore commerciale e SVP di Angel. “Il materiale per allineatori è alla base di tutti i trattamenti. MC-SE offre agli ortodontisti una base più solida per il loro lavoro. Fa seguito a angelButton TM , A6 Mandibular Advancement e Pressure Points nell'ambito del nostro impegno a continuare a sviluppare soluzioni cliniche per gli ortodontisti”.

Per saperne di più, visitare www.angelaligner.com .

* MC-SE sarà disponibile dopo aver ricevuto le registrazioni necessarie. Inoltre, in attesa della registrazione del marchio

Informazioni su Angelalign Technology Inc.

Fondata nel 2003 e quotata in borsa dal 2021, Angelalign Technology Inc. offre soluzioni di allineatori trasparenti ai professionisti del settore clinico e ai pazienti in più di 60 Paesi. Avendo superato due milioni di casi cumulativi e una capitalizzazione di mercato di circa 2 miliardi di dollari, l'azienda punta all'innovazione clinica e al supporto professionale per aiutare gli esperti a ottenere risultati straordinari. Le sue operazioni globali e l'investimento continuo nell'innovazione supportano il suo impegno di lunga data nei confronti degli ortodontisti e dei loro pazienti. Per saperne di più, visitare il sito dell'azienda, angelaligner.com.

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Sue Kolb

Angelalign Technology Inc.

sue.kolb@angelaligner.com





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