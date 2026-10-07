Al World Summit AI nei Paesi Bassi, RSA, lo standard nel settore delle identità per le agenzie statali, il settore finanziario e le organizzazioni che richiedono elevata sicurezza, oggi ha annunciato RSA Agent ID , la piattaforma agentica per la sicurezza dell'identità per i settori altamente regolamentati. RSA Agent ID individual, protegge e gestisce gli agenti AI nel proprio ciclo di vita, permettendo alle organizzazioni regolamentate di identificare e registrare agenti, dimostrare l'autorità alla base di ogni azione rilevante ed eseguirla dove preferiscono.

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