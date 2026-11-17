Aqara, leader globale e pioniere nel settore IoT, ha annunciato oggi il lancio globale di sei nuovi prodotti di illuminazione intelligente, che verranno esposti a IFA 2026: Floor Lamp T1, LED Downlight T2, LED Strip T2, LED Bulb T2 E12/E14, Outdoor String Lights H1 e Permanent Outdoor Lights H1. Comprendendo l'illuminazione di ogni giorno, l'intrattenimento immersivo e la decorazione per esterni, il portafoglio ampliato abbina una tecnologia di illuminazione avanzata e una connettività flessibile con l'ampia gamma di Aqara di dispositivi per smart home per creare spazi abitativi più reattivi e personalizzati. Assieme, i prodotti portano la visione di intelligence spaziale di Aqara all'interno delle abitazioni. Inoltre, tutti i sei prodotti possono essere perfettamente integrati nell'ecosistema Apple Home, offrendo un'esperienza di utilizzo tra piattaforme senza intoppi.

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Aqara Expands Smart Lighting Portfolio, Showing The Spatial Intelligence Control with The Lighting Transfer

Mediante la combinazione di rilevamento intelligente, personalizzazione alimentata dall'IA e illuminazione espressiva, Aqara porta l'intelligence spaziale nelle esperienze di illuminazione di ogni giorno, rendendo l'automazione della smart home più evidente. I modelli Floor Lamp T1, LED Strip T2, Outdoor String Lights H1 e Permanent Outdoor Lights H1 supportano le esperienze di illuminazione gestite dall'IA, semplificando la creazione di ambienti di illuminazione personalizzati per stati d'animo e occasioni diversi.

Illuminazione smart per interni per esperienze abitative e di intrattenimento quotidiane

La giusta illuminazione può aiutare a iniziare la giornata con serenità e a rilassarsi la sera. Grazie all’ampia gamma di temperature di colore regolabili da 2000 a 9000 K, è possibile scegliere bianchi nitidi e freddi per le attività diurne e tonalità calde e accoglienti per creare un’atmosfera rilassante quando si avvicina l’ora di andare a dormire. Il CRI ≥90 in modalità luce bianca esalta i colori naturali degli ambienti domestici. Inoltre, grazie alla funzione Apple Adaptive Lighting, la temperatura di colore della luce bianca si regola automaticamente nel corso della giornata. Tutti questi elementi apportano praticità e creatività agli spazi abitativi moderni.

La soluzione Floor Lamp T1 presenta un design a emissione laterale da 1.420 mm che crea un effetto di illuminazione diffusa sulle pareti, ampio e uniformemente distribuito. Le sue 18 zone di illuminazione indirizzabili singolarmente e il driver ad alta precisione a 16 bit, che supporta oltre 65.000 livelli per canale, consentono di ottenere sfumature morbide e animazioni cromatiche fluide. Ideale per le serate cinema, i videogiochi e il relax, la lampada aggiunge profondità e atmosfera agli spazi abitativi, fornendo al contempo fino a 1.000 lumen di illuminazione supplementare.

La LED Strip T2 offre un'illuminazione ambientale flessibile per diverse applicazioni per interni, da illuminazione architettonica e configurazioni per l'intrattenimento. Con 108 LED per metro e 18 zone controllabili singolarmente ogni tre metri, crea sfumature di colore senza soluzione di continuità, effetti dinamici e fluidi e illuminazione sincronizzata con la musica. Grazie a un chip a 16 bit e 5 canali, la striscia garantisce effetti luminosi fluidi ed espressivi, offrendo al contempo una luminosità fino a 1.750 lumen per un’illuminazione sia decorativa che funzionale.

La LED Bulb T2 (E12/E14) introduce l'illuminazione intelligente negli apparecchi decorativi con attacchi a vite di dimensioni ridotte, tra cui lampadari, applique e lampade da tavolo. Disponibile nelle versioni RGB CCT e CCT, offre un'illuminazione bianca regolabile e fino a 16 milioni di colori (versione RGB CCT), consentendo agli utenti di personalizzare facilmente l'illuminazione quotidiana e quella d'ambiente. Grazie alla compatibilità con Matter, la lampadina si integra anche negli ecosistemi domestici connessi, garantendo un controllo pratico e scenari di illuminazione coordinati.

La soluzione LED Downlight T2 è un faretto da incasso ultrasottile progettato per le abitazioni moderne, compresi gli spazi con altezza del soffitto limitata. Disponibile sia nella versione RGB CCT che nella versione CCT, offre una luminosità fino a 1.200 lumen con un elevato indice di resa cromatica (CRI) > 90. La versione RGB CCT supporta 16 milioni di colori e una gamma di bianco regolabile da 2.000 K a 9.000 K, mentre la versione CCT offre tonalità di bianco regolabili da 2.700 K a 6.500 K, garantendo un’illuminazione flessibile per le attività quotidiane e per creare diverse atmosfere.

Illuminazione smart per esterni per creare atmosfera durante tutto l'anno

Le nuove soluzioni di illuminazione di Aqara ampliano le opzioni di illuminazione personalizzata oltre l'ambiente domestico, integrando vivaci effetti di illuminazione RGB, luce bianca regolabile di alta qualità e progettazioni resistenti agli agenti atmosferici. Entrambi i prodotti supportano un ampio intervallo di temperatura di colore compreso tra 2000 K e 9000 K e scenari di illuminazione personalizzabili, consentendo agli utenti di trasformare spazi in esterni adibiti al relax quotidiano, agli incontri sociali e ai momenti di ritrovo per le festività. Con le automazioni di Aqara Home, l'illuminazione per esterni può anche rispondere alle pianificazioni ed è compatibile con dispositivi per smart home, creando esperienze per esterni più comode e coinvolgenti.

La soluzione Outdoor String Lights H1 offre un'illuminazione colorata e personalizzata durante tutto l'anno in cortili, terrazze e aree di intrattenimento in esterni con una classificazione di resistenza all'acqua IP65. Grazie agli effetti di illuminazione RGBWIIC con zone controllabili singolarmente, le luci creano gradienti uniformi, animazioni fluide e visualizzazioni festose per cene all’aperto, feste e ritrovi. Il prodotto integra inoltre la tecnologia Gen-Scene basata sull'IA per la creazione personalizzata di scenari, offrendo un modo più intuitivo per realizzare esperienze di illuminazione adatte a diverse occasioni.

Progettata per installazioni permanenti lungo linee del tetto e grondaie, la soluzione Permanent Outdoor Lights H1 offre illuminazione architettonica e decorativa durante tutto l'anno. Con luci controllabili singolarmente RGBCWIC, gli utenti possono passare da accenti luminosi appena percettibili per l'uso di ogni giorno a visualizzazioni dinamiche per le vacanze e le occasioni speciali. Il suo design estensibile e che ne consente il taglio, le opzioni di montaggio flessibili e la resistenza agli agenti atmosferici di claasse IP65, con temperature operative da -20℃ a 40℃ la rendono adatta a diverse linee del tetto, eliminando lo stress di installazioni e rimozioni stagionali.

Connettività flessibile e integrazione perfetta con Apple Home

Aqara è uno dei pochi marchi a supportare un doppio protocollo. I suoi sei nuovi prodotti di illuminazione sono compatibili sia con il protocollo Thread che Zigbee, offrendo agli utenti flessibilità nel modo di creare ed ampliare le loro smart home.

In modalità Thread, le luci supportano Matter, consentendo l'integrazione con piattaforme per smart home compatibili, tra cui Apple Home, Amazon Alexa, Google Home, Samsung SmartThings, Home Assistant e Homey. Tutti questi sei prodotti possono essere integrati senza problemi nell'ecosistema di Apple Home, offrendo un'esperienza di utilizzo tra piattaforme senza problemi. Inoltre, gli utenti Apple possono aggiungere luci Aqara compatibili all'app Home, e grazie all'illuminazione adattiva, queste luci si adattano alle abitudini quotidiane degli utenti senza richiedere ulteriori configurazioni.

Grazie alla combinazione della compatibilità tra piattaforme con un portafoglio completo di dispositivi domestici connessi, Aqara offre agli utenti la libertà di creare esperienze di illuminazione che si adattano al loro ecosistema preferito e alle routine di ogni giorno.

Prezzi e disponibilità

Per ulteriori informazioni sulla serie di illuminazione intelligente di Aqara, visitare il sito web di Aqara .

Questi prodotti sono attualmente disponibili a livello globale e possono essere acquistati tramite il sito web ufficiale di Aqara, le principali piattaforme di e-commerce quali Amazon ( Belgio , Canada , Francia , Germania , Italia , Irlanda , Paesi Bassi , Polonia , Spagna , Regno Unito , USA ) e presso i rivenditori autorizzati .

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