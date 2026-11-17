Argenta, l'organizzazione globale di ricerca, sviluppo e produzione a contratto (CDRMO) dedicata esclusivamente alla salute degli animali, e Loyal, l'azienda di fase clinica specializzata nella salute degli animali, pioniera dei primi farmaci in grado di estendere la vita dei cani, oggi hanno annunciato una collaborazione strategica che vedrà Argenta fornire supporto allo sviluppo nelle fasi iniziali di LOY-003, il candidato farmaco sperimentale di Loyal per il prolungamento della vita dei cani di grossa taglia. La collaborazione si concentrerà sulle fasi iniziali dello sviluppo del farmaco, ma potenzialmente si amplierà con l'avanzare del programma.

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