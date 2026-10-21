ARIS , il pioniere nella gestione dei processi aziendali, il cui potente Enterprise Model rappresenta la base delle operazioni aziendali da più di trent'anni, oggi ha lanciato Process Context for Enterprise per diventare il livello base fondamentale per l'ecosistema agentico, dando agli agenti e alle applicazioni la comprensione aziendale necessaria per offrire un nuovo valore concreto.

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