ARIS, leader mondiale nel settore del contesto di processo per l’IA aziendale, oggi ha annunciato tre nuove nomine di alti dirigenti mentre aumenta il proprio slancio in vista del 2027 e accelera la strategia per aiutare le imprese a impiegare l’IA alla scala necessaria.

Maxime Hambers, il Dr. Benjamin Krusche e Mark Jacobs si uniscono all’azienda in qualità, rispettivamente, di direttore prodotti, direttore globale strategia e trasformazione e direttore strategia di mercato per le Americhe.

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