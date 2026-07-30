ARIS, la piattaforma di contesto di processo che rende possibile l’implementazione dell’IA aziendale, oggi ha annunciato di avere ricevuto da Gartner il riconoscimento Leader nel Magic Quadrant inaugurale per le piattaforme Digital Twin of an Organization (DTO) – un ambito in cui ritiene che convergano IA agentica, flussi di lavoro autonomi e governance aziendale.

Mentre le aziende passano dalla sperimentazione dell’IA all’implementazione di agenti autonomi, emerge una sfida cruciale: come scalare in sicurezza l’IA autonoma quando all’impresa manca un gemello digitale unificato – un’unica fonte di verità per processi, dati, governance e risultati?

Gartner descrive il DTO come un modello software dinamico che si basa su dati operativi e contestuali per comprendere come un’impresa renda operativo il proprio modello aziendale, si colleghi al suo stato attuale, risponda ai cambiamenti, impieghi le risorse, simuli stati futuri e fornisca valore al cliente.

“Le aziende sono giustamente ambiziose riguardo all’IA agentica e ai flussi di lavoro autonomi”, spiega Guillaume Bacuvier, amministratore delegato ARIS. “Ma stanno scoprendo che non si può governare ciò che non si comprende. Non si possono scalare gli agenti senza porre limiti e non si può creare nuovo valore aziendale misurabile senza una vista singola e unificata delle effettive modalità di lavoro all’interno dell’impresa”.

ARIS ritiene che questo riconoscimento conferito da Gartner rifletta i propri punti di forza nel risolvere esattamente questo problema: offrire un DTO unificato su cui le imprese possano implementare, scalare e governare l’IA agentica con sicurezza e controllo.

“Le imprese che stanno vincendo con l’IA non si limitano a distribuire agenti più velocemente – lo fanno in modo più intelligente”, aggiunge Bacuvier. “Ciò significa che dispongono di un gemello digitale di come opera l’impresa e hanno piena visibilità delle decisioni degli agenti ai fini della governance, della compliance e del miglioramento continuo”.

Fare clic qui per scaricare una copia gratuita dell’edizione inaugurale di Gartner® Magic Quadrant™ per le piattaforme Digital Twin di un’impresa.

Gartner, Magic Quadrant for Digital Twin of an Organization Platforms, di Marc Kerremans, David Sugden e Auria Asadsangabi, 27 luglio 2026.

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INFORMAZIONI SU ARIS

ARIS è la piattaforma di contesto di processo per l’IA agentica. Combinando process mining, modellazione dei processi, simulazione, orchestrazione dei flussi di lavoro e governance in una piattaforma singola e unificata, ARIS aiuta le imprese G2000 a passare da progetti pilota di IA isolati a operazioni autonome, governate e su scala aziendale – dando impulso all’efficienza, riducendo i rischi e offrendo nuovo valore aziendale misurabile. Per maggiori informazioni visitare www.aris.com .

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