Arrakis , l'azienda impegnata nell'implementazione delle soluzioni basate sull'intelligenza artificiale che aiutano il comparto industriale a installare agenti AI per le attività critiche, oggi ha reso noto un round di finanziamento di serie A del valore di 30 milioni di dollari, guidato da Blossom Capital, che ha visto la partecipazione anche dell'investitore storico Accel, che aveva già guidato il round di finanziamento seed dell'azienda da 7,5 milioni di dollari.

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