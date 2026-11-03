AvaTrade, broker internazionale di trading online, annuncia oggi il lancio della sua nuova piattaforma di trading proprietaria. Frutto di 20 anni di esperienza e miliardi di operazioni, la piattaforma, sviluppata mettendo al centro i trader, integra analisi basate sull’intelligenza artificiale per offrire un’esperienza di trading intuitiva, flessibile e ricca di funzionalità, sia da dispositivi mobili sia da computer.

La piattaforma coniuga un’interfaccia intuitiva per chi è agli inizi con funzionalità avanzate per i trader più esperti. Consente ai clienti di operare su diverse classi di attività, tra cui valute (forex), azioni, materie prime e indici, all’interno di un unico ambiente.

Daire Ferguson, CEO di AvaTrade, ha dichiarato: «In 20 anni, con miliardi di operazioni alle spalle, abbiamo osservato milioni di trader all’opera: come individuano le opportunità e realizzano un guadagno, come gestiscono il rischio e limitano le perdite quando una posizione si muove a loro sfavore. Poche aziende hanno modo di osservare l’attività di trading su numeri di questa portata, e questo ci ha insegnato molto su come le persone operano davvero sui mercati».

Ha aggiunto: «È su questa conoscenza che abbiamo costruito la piattaforma. L’analisi basata sull’intelligenza artificiale permette ai trader di interpretare con maggiore chiarezza sia gli aspetti fondamentali sia quelli tecnici, mentre ciascuno può configurare la piattaforma in base al proprio modo di operare. L’abbiamo sviluppata internamente perché era l’unico modo per curare i dettagli con questo grado di precisione. Un’unica idea ha guidato tutte le nostre decisioni: sviluppata da AvaTrade, progettata per te».

«Ci aspettiamo che la nuova piattaforma susciti un forte interesse nel mondo del trading, in Italia e nel resto d’Europa. Come punto di accesso unico alla gamma in espansione di prodotti e servizi AvaTrade, risponde alla crescente richiesta di un’esperienza di trading unificata, capace di offrire accesso a più mercati attraverso un unico ambiente intuitivo», ha dichiarato Daniele Ponzinibbi, Country Manager di AvaTrade per l’Italia. «La piattaforma offre un’esperienza fluida sia sul web sia sui dispositivi mobili: è accessibile a chi muove i primi passi nel trading e mette a disposizione, al tempo stesso, le funzionalità evolute e la flessibilità ricercate dai professionisti più esperti. Ci aspettiamo inoltre che venga accolta con favore da formatori di trading, accademie e partner del settore».

Pensata per i trader che desiderano analisi più puntuali e un maggiore controllo sulla configurazione del proprio spazio operativo, la piattaforma si distingue per le seguenti funzionalità:

Analisi e grafici potenziati dall’intelligenza artificiale. L’analisi fondamentale e tecnica basata sull’intelligenza artificiale mette in evidenza segnali di trading e spunti di analisi sui mercati, affiancata da un’ampia gamma di strumenti avanzati di analisi tecnica. Le funzionalità grafiche evolute comprendono numerosi indicatori tecnici, diverse tipologie di grafico e strumenti analitici, per una lettura più chiara dei mercati.

L’analisi fondamentale e tecnica basata sull’intelligenza artificiale mette in evidenza segnali di trading e spunti di analisi sui mercati, affiancata da un’ampia gamma di strumenti avanzati di analisi tecnica. Le funzionalità grafiche evolute comprendono numerosi indicatori tecnici, diverse tipologie di grafico e strumenti analitici, per una lettura più chiara dei mercati. Uno spazio di lavoro su misura. I widget possono essere trascinati e riposizionati, gli elementi superflui rimossi e finestre e schede riorganizzate in base alle proprie abitudini operative. Grafici, finestre e liste di osservazione si possono ridimensionare liberamente, per personalizzare la disposizione degli elementi.

I widget possono essere trascinati e riposizionati, gli elementi superflui rimossi e finestre e schede riorganizzate in base alle proprie abitudini operative. Grafici, finestre e liste di osservazione si possono ridimensionare liberamente, per personalizzare la disposizione degli elementi. Monitoraggio dei mercati in un unico ambiente. Avvisi, notizie, mappe di calore e liste di osservazione permettono di seguire ogni movimento del mercato. Gli avvisi sui prezzi si possono creare, modificare e gestire da una finestra dedicata e sono visibili anche all’interno di ciascuno strumento, per non lasciarsi sfuggire nulla.

Avvisi, notizie, mappe di calore e liste di osservazione permettono di seguire ogni movimento del mercato. Gli avvisi sui prezzi si possono creare, modificare e gestire da una finestra dedicata e sono visibili anche all’interno di ciascuno strumento, per non lasciarsi sfuggire nulla. Una visione più chiara delle posizioni. Le posizioni aperte e gli ordini pendenti compaiono insieme nella schermata principale di trading. Le principali metriche del conto, tra cui saldo, patrimonio netto (equity) e livello di margine, sono spiegate con un linguaggio chiaro, per aiutare i trader a comprenderne la situazione a colpo d’occhio.

Le posizioni aperte e gli ordini pendenti compaiono insieme nella schermata principale di trading. Le principali metriche del conto, tra cui saldo, patrimonio netto (equity) e livello di margine, sono spiegate con un linguaggio chiaro, per aiutare i trader a comprenderne la situazione a colpo d’occhio. Continuità tra dispositivi. Si può iniziare sul web e proseguire da mobile senza perdere il ritmo.

Si può iniziare sul web e proseguire da mobile senza perdere il ritmo. Pensata per ogni trader. Accessibile a chi è agli inizi, con strumenti più avanzati da esplorare man mano che si acquista sicurezza nel trading.

Ferguson ha concluso: «È un vero passo avanti, e continueremo a sviluppare la piattaforma su queste basi. Poiché la sviluppiamo internamente, possiamo continuare a perfezionarla in base al modo in cui le persone operano davvero e aggiungere ciò che i clienti ci chiederanno in futuro. I clienti noteranno la differenza e continueranno a notarla man mano che la piattaforma evolverà».

I trader possono provare la nuova piattaforma di AvaTrade su avatrade.com .

Informazioni su AvaTrade

AvaTrade è un broker online di primo piano, pluripremiato e specializzato nel trading su futures, opzioni e CFD. Supporta investitori di ogni profilo attraverso diverse piattaforme, tra cui MT4/5, l’app mobile AvaTrade, WebTrader, AvaOptions, AvaSocial e altre. I trader beneficiano di spread contenuti, un account manager dedicato, assistenza multilingue e 1,300+ strumenti finanziari. Hanno inoltre a disposizione strumenti di gestione del rischio di riferimento sul mercato, come AvaProtect, nonché l’accesso ai mercati in tempo reale e l’esecuzione immediata. I conti sono completamente segregati e le transazioni interamente crittografate. AvaTrade è regolamentata in 14 giurisdizioni nel mondo.

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Contatti per la stampa:

Thomas Morris, Daniel Levy

FINN Partners for AvaTrade

E: AvaTrade@finnpartners.com





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