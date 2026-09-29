Azalea Vision, società belga del settore healthtech che sviluppa le prime lenti a contatto intelligenti per uso medico, ha annunciato oggi di avere arruolato il primo paziente del suo studio di validazione NOA . Lo studio segna l'inizio del programma clinico di Azalea, in seguito alla sua selezione per lo European Innovation Council (EIC) Accelerator.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260928101203/it/

Novel Optical Aperture smart lens

Lo studio è condotto presso Visser Contact Lenses (Paesi Bassi) e l'Ospedale universitario di Anversa, (UZA, Belgio). Valuta una lente a contatto con un'apertura posizionata con precisione, il principio ottico alla base della lente smart adattiva di Azalea, per ridurre le aberrazioni di ordine superiore e migliorare la visione da vicino nella presbiopia.

"Per le persone affette da cheratocono e presbiopia, delle soluzioni ottiche migliori possono davvero fare la differenza nella vita di ogni giorno. Siamo orgogliosi di partecipare a questa prima fase clinica e di contribuire ad avvicinare un approccio innovativo e basato sulla lente ai pazienti che ne hanno bisogno", ha affermato Esther-Simone Visser, CEO di Visser Contact Lenses.

"Il primo paziente che partecipa allo studio rappresenta un traguardo importante. È essenziale disporre di prove cliniche rigorose, e questo studio di validazione è una prima fase attentamente sviluppata per valutare se una nuova apertura ottica all'interno di una lente a contatto può migliorare in modo sicuro e significativo la visione in questi gruppi di pazienti", ha dichiarato la Prof.ssa Carina Koppens, Ricercatrice principale, Ospedale universitario di Anversa (UZA).

"L'arruolamento del primo paziente nei tempi previsti mette alla prova il principio ottico alla base delle nostre lenti intelligenti sui pazienti e getta le basi cliniche per la nostra piattaforma totalmente integrata", ha dichiarto Andrés Vasquez Quintero, co-fondatore, CEO e CTO di Azalea Vision. "Stiamo portando avanti lo sviluppo di questa tecnologia a beneficio dei pazienti, insieme ai partner che si uniranno a noi nella prossima fase."

Informazioni su Azalea Vision

Azalea Vision è una healthtech belga impegnata nello sviluppo della prima piattaforma di lenti intelligenti per uso medico che coniuga ottica adattiva, microelettronica personalizzata, tecnologia a cristalli liquidi e connettività per affrontare i problemi visivi e consentire il monitoraggio della salute dalla lacrimazione. È stata fondata nel 2021 come spin-off di imec e dell'Università di Gand.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260928101203/it/

Contatto per i media

Andrés Vasquez Quintero, CEO e CTO

Azalea Vision | andres.vasquez@azaleavision.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire