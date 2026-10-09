Bacardi Limited ha raggiunto il 32º posto nell'elenco di Forbes delle World’s Top Companies for Women 2026, salendo dal 60º posto dell'anno precedente e guadagnandosi un posto nella prestigiosa classifica globale per il quinto anno consecutivo. L'azienda a gestione familiare è la migliore produttrice di alcolici nella classifica di quest'anno e si è posizionata al 2º posto nella categoria "Food, Soft Beverages, Alcohol & Tobacco" (Cibo, bevande, alcol e tabacco). Il riconoscimento è la dimostrazione dell'impegno continuo per creare opportunità, promuovere lo sviluppo professionale e creare un ambiente di lavoro in cui le persone si sentano apprezzate, responsabilizzate e in grado di dare il meglio di sé.

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Bacardi celebrates being the highest-ranked spirits company in the Forbes World's Top Companies for Women 2026.

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