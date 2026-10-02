Barnes Aerospace, un fornitore globale di soluzioni per la progettazione, la produzione e la riparazione di componenti per il settore aerospaziale, oggi ha annunciato l'acquisizione di ATL Turbine Services Ltd. ("ATL Turbine Services"), azienda scozzese con sede a Dundee, specializzata nella ristrutturazione e riparazione di componenti delle turbine a gas a sezione calda, diventando così la prima presenza di Barnes Aerospace in Europa specializzata nella riparazione e ristrutturazione di componenti.

L'acquisizione stabilisce la prima presenza di Barnes Aerospace in Europa nel settore della riparazione e ristrutturazione dei componenti (Component Repair and Overhaul, CRO), ampliando così la presenza post-vendita dell'azienda e rafforzandone la capacità di servire i clienti nella regione.

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